Use, i risultati delle giovanili

Mentre si è chiuso il campionato Under 15 Eccellenza con il quarto posto alle finali regionali, l'Under 16 Use Scotti Rosa si prepara a sua volta a giocarsi il titolo regionale nel fine settimana a Piombino mentre le Under 18 sono state beffate per differenza canestri.

Under 16 femminile

Use Scotti Rosa-Basket Rosa Prato 59-36

Use Scotti Rosa

Barbella 17, Antonini 7, Fiaschi 8, Pezzatini 2, Casini 11, Mazzucconi 6, Abdyli 2, Capaccioli 4, Giunti, Chelini 2, L'Ala. All. Ferradini (ass. Cioni) Under 18 femminile

Basket Livorno-Use Scotti Rosa 34-62

Use Scotti Rosa

Govadjio 8, Fiaschi, Antonini 13, Ruffini 14, Casini 13, Ancillotti 2, Barbella 2, Abdyli 2, L'Ala 2, Pezzatini 4, Capaccioli, Lepori 2. All. Ferradini (ass. Cioni) Under 15 Eccellenza

Semifinale regionale

Biancorosso Sesa-Us Livorno 64-82

Biancorosso Sesa

Ciardi, Aramini 16, Ferrario 4, Cerchiaro, Francioli 5, Spinelli 6, Bellucci 8, Parentini, Chiarugi 13, Cei 10, Campaniello, Beconcini 2. All. Marchini

Finale 3° e 4° posto

Biancorosso Sesa-Laurenziana 53-63

Biancorosso Sesa

Ciardi, Aramini 7, Ferrario, Cerchiaro 7, Francioli, Spinelli 7, Bellucci 13, Parentini, Chiarugi 8, Cei 11, Campaniello, Beconcini. All. Marchini

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa