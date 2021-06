Aggressione in uno stabilimento balneare di Follonica: gestore picchiato da ragazzini

"Un episodio gravissimo è avvenuto la scorsa notte in uno degli stabilimenti balneari della nostra città, un evento violento che non è possibile tollerare e che, insieme a tutta l'Amministrazione comunale e all'associazione Balneari, condanno fortemente". Sono le parole del sindaco di Follonica Andrea Benini a seguito della denuncia da parte di un gestore di uno stabilimento balneare, il quale ha dichiarato di essere stato picchiato, la corsa notte, da un gruppo di ragazzi. Gli aggressori, probabilmente minorenni, sarebbero stati sorpresi all'interno del bagno da lì lo scontro fisico.

"Lo scorso anno abbiamo vissuto grandi disagi a causa delle scorribande in spiaggia - commenta il presidente dell'associazione Balneari Alessandro Gandi -. Siamo preoccupati prima di tutto per l'incolumità dei nostri colleghi, che rischiano sempre di più, ma anche per l'immagine della città che ne risente. Questo episodio è segno di una totale assenza di senso civico".

"Già da stanotte - assicura Benini - faremo il possibile con la polizia municipale, per dare una presenza immediata e per non lasciare soli gli imprenditori. Siamo di fronte a un episodio inaccettabile e proprio per questo motivo anche io stanotte scenderò in spiaggia insieme a loro, per dare un segnale e, allo stesso tempo, per toccare con mano il problema".