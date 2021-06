Alberi da abbattere, perizie sui nidi a Empoli. 33 piante interessate

Prosegue, dopo le ulteriori verifiche sulle piante da parte dell’esperto, l’iter per la messa in sicurezza degli alberi e per la contemporanea ricostituzione del patrimonio arboreo rimosso, nelle aree dove l’amministrazione comunale di Empoli ha compiuto controlli trovando situazioni di pericolo e rischio per l’incolumità pubblica.

L’intervento di abbattimento sulle piante segnalate dall’agronomo al termine di un ennesimo esame, sarà preceduto da controlli in merito alla presenza sugli alberi da abbattere di nidificazioni a seguito dei quali si conosceranno le date dei prossimi interventi.

L’incarico viene dato a un esperto del Ce.T.R.A.S, Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica, che nei prossimi giorni, partendo da piazza Don Minzoni, controllerà la presenza dei nidi e, se saranno trovati, indicherà a quale specie di uccelli si riferiscono. Dalla tipologia del volatile sarà determinato il periodo in cui si potranno abbattere gli esemplari segnalati. Senza dimenticare che dal 1 settembre è consentito sempre l’abbattimento in quanto non ci sono prescrizioni normative. Una volta saputo quando sarà possibile procedere la ditta incaricata dal Comune potrà effettuare gli abbattimenti che si concentreranno su Viale IV Novembre, Piazza Matteotti, Piazza Don Minzoni e un albero a Pagnana.

Secondo i nuovi esami dell’agronomo Giovanni Morelli su Viale IV Novembre devono essere effettuati 19 abbattimenti anziché 22, rispetto alla precedente verifica. Saranno ripiantati su lato ferrovia sia dove verranno abbattuti sia dove saranno tolte le ceppe. Sul lato del Viale dove si trovano le abitazioni saranno realizzate intorno ai tronchi aiuole quadrate di un metro e mezzo di lato, togliendo l’asfalto e mettendo terra e ghiaino per far respirare le radici.

In Piazza Matteotti stabiliti 8 abbattimenti anziché 17; in piazza Don Minzoni 5 abbattimenti anziché 3. Inoltre anche a Pagnana è previsto un albero da abbattere, lungo la strada che costeggia la scuola.

In totale saranno 33 le piante abbattute. Altrettanti alberi saranno piantati dove sono stati abbattuti, questo non sarà possibile sul lato case del Viale IV Novembre. Per molte altre piante sono previste ulteriori verifiche da qui a uno e due anni.

L’assessore all’ambiente Massimo Marconcini: “Dopo un lungo iter di verifiche e controlli, dopo un'ampia condivisione di questo percorso, insomma dopo tutti i passaggi doverosi ci troviamo adesso costretti a rimuovere alcuni esemplari di piante che non garantiscono la sicurezza dei cittadini. Dopo vari monitoraggi esperti ci chiedono di rimuovere situazioni di pericolo, al posto di quegli alberi pianteremo esemplari più giovani che cresceranno e garantiranno continuità paesaggistica. Come detto in passato reimpianteremo alberi anche in luogo delle piante soppresse in passato e quindi al posto delle ceppe rimaste. Mentre sulla parte del viale dal lato delle abitazioni ogni esemplare sarà messo in una propria aiuola protetta che impedisca per il futuro l'urto dei veicoli in sosta. Ci teniamo molto al patrimonio arboreo e assicuriamo una manutenzione costante e attenta».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa