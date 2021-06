Ultravox è spettacolo. Ultravox è aperitivi, pizze, cene indiane e drink. Ultravox è stare insieme, nel rispetto delle regole, con lo sguardo al futuro.

Ultravox Firenze è il nuovo spazio dell’Estate Fiorentina allestito al Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine comprendente l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale.

Siamo in una delle più belle aree verdi di Firenze, dove dal 25 giugno a fine settembre sarà possibile partecipare ed assistere a spettacoli, eventi e incontri con cadenza quotidiana: divertimento ma anche riflessione.

L’ingresso a Ultravox Firenze è sempre gratuito e ad accogliere il pubblico al centro dell’area sarà la grande struttura identitaria “Ultravox” che rimanda ai temi della sostenibilità, dell’ambiente e dell’incontro, realizzata da Canya Viva interamente con materiale bio, esattamente come il Vox Stage che ospiterà la programmazione serale a partire dalle 18.

Da leccarsi i baffi l’area ristorazione di Ultravox Firenze: tutte le sere si potranno gustare pizze cotte in forno a legna, hamburger doc, delizie della cucina indiana – il fantastico Nura – e finger food. E ancora, aperitivi e cocktail d’autore nei due punti bar gestiti da Strizzi Garden, una garanzia.

Ultravox Firenze sarà un luogo dove recuperare la socialità in tutta sicurezza data la dimensione dello spazio, e un posto dove trascorrere serate impreziosite da musica, teatro, eventi culturali per un pubblico di tutte le età, magari sdraiato sull’erba o comodamente disteso sulle sdraio da spiaggia. E ancora maxi-schermo led per seguire le partite degli Europei.

Parte determinante del progetto Ultravox Firenze sarà l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale dove da giugno a settembre saranno in concerto, tra gli altri, Fast Animals And Slow Kids (25 giugno, nell’ambito della Edera Night con cui Ultravox Firenze inaugura), Rkomi (26 giugno), Ariete (8 luglio), Fabrizio Moro (10 luglio), Federico Fiumani (15 luglio), Psicologi (16 luglio), Emma (21 luglio), Coma_Cose (23 luglio), Alice canta Battiato (25 luglio), Francesca Michielin (28 luglio), La Rappresentante di Lista (30 luglio), Carl Brave (4 settembre), Nek (5 settembre), Noemi (7 settembre), Ernia (9 settembre), Levante (10 settembre), Zen Circus (11 settembre), Piero Pelù (16 settembre), Umberto Tozzi (17 settembre).

La platea dell'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è stata ampliata con tre tribune esterne per permettere la massima capienza possibile, nel rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid.

Tutte le attività di Ultravox sono inserite nel programma dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Info e aggiornamenti su www.ultravoxfirenze.it (in costruzione) e sui canali social di Ultravox Firenze. I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono disponibili su ticketone.it.

Ultravox nasce dall’unione fra storici promoter quali Le Nozze di Figaro, Music Pool, Teatro Tenda, R.M.E (Viper) ed Enrico Romero (Flog - Firenze Jazz Festival). Operatori di un settore tra i più penalizzati dall’emergenza Covid che si sono uniti per ridare vita ad uno spazio che è nella storia della musica dal vivo della città è nel ricordo di molti noi.

Ultravox Firenze

Da giugno a settembre 2021

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine - Firenze

Orari

Aperto tutte le sere dalle ore 18

Informazioni

www.ultravoxfirenze.it (in costruzione)