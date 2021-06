Bambino ritrovato, Giani: "Pegaso della Regione al sindaco di Palazzuolo sul Senio"

Philip Gian Piero Moschetti riceverà il Pegaso della Regione Toscana. Domani, giovedì 24 giugno e patrono di Firenze, il sindaco di Palazzuolo sul Senio sarà insignito del massimo riconoscimento regionale per il ritrovamento del piccolo di due anni, scomparso l'altra notte. La cerimonia sarà alle 12.

Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. "Siamo tutti col bambino, col carabiniere che lo tiene in collo e coi volontari che si sono prodigati. Non possiamo fermarci qua. Al sindaco Moschetti, protagonista di questa vicenda, domani consegneremo qua a Firenze per San Giovanni il Pegaso della Regione. A lui individualmente ma soprattutto al movimento di volontari e alla comunità di Palazzuolo sul Senio che sia è stretta intorno alla famiglia per cercare il bambino con tutta la passione e la volontà del caso".

Il presidente ha ripercorso alcuni momenti, con lo sconforto vissuto nel corso della notte da circa 300 volontari impegnati nella ricerca senza esito, che ha fatto temere il peggio. “In zona – ha aggiunto Giani- sono infatti presenti lupi e altri animali predatori, e ciò faceva temere il ritrovamento di chissà cosa e chissà dove. Poi il bambino apparso tra le braccia di un carabiniere, che lo ha recuperato a circa tre chilometri dalla sua abitazione, ci ha invece riempito di gioia.”

“Il bambino vive nella comunità degli Elfi – ha sottolineato il presidente concludendo il suo intervento – Abbiamo il dovere di saperne di più su questa comunità, che vive nella natura, e, soprattutto, vive nel territorio della nostra regione”.