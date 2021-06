Bilancio 2020 della Guardia di Finanza regionale: denunciate più di 300 persone

Il comando toscano della Guardia di Finanza traccia un bilancio del 2020 per quanto riguarda i reati fiscali.

L’anno scorso, informa tramite comunicato la Gdf, sono state denunciate 327 persone per reati fiscali, di cui otto arrestate, con un valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e Iva superiore ai 27 milioni di euro; le proposte di sequestro, invece, ammontano a oltre 240 milioni.

Sono 13 i casi di evasione fiscale internazionale riconducibili principalmente a stabili organizzazioni occulte, estero-vestizioni della residenza fiscale e illecita detenzione di capitali all'estero, mentre raggiungono quota 233 gli evasori totali individuati e 343 i lavoratori 'in nero' o irregolari.

I finanzieri hanno sequestrato 279mila chili di prodotti energetici e 1.029 chili di sigarette di contrabbando.

Sono stati effettuati 111 gli interventi a contrasto degli illeciti doganali, mentre nel settore del gioco illegale sono stati effettuati 95 interventi, riscontrate 26 violazioni e denunciate 17 persone.