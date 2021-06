Bimbo scomparso, carabinieri chiamati solo 9 ore dopo. Il padre: "La porta era chiusa"

Dopo il tempo della soddisfazione per il ritrovamento, c'è anche un momento dedicato ai risvolti giudiziari del caso della scomparsa del piccolo di 21 mesi, rinvenuto vivo e in buone condizioni di salute questa mattina ad alcuni km dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio.

I genitori infatti avrebbero cercato il bimbo fin dalla mezzanotte, avvisando i carabinieri solo alle 9 della mattina.

In 9 ore le ricerche dei genitori sarebbero partite intorno casa, sperando nel ritrovamento. Il ritardo porterebbe a dei profili di responsabilità al momento non emersi ma che saranno valutati nei prossimi giorni dall'autorità giudiziaria.

Ha parlato anche il padre del piccolo: "È un bambino abituato a camminare alcune decine di metri, da solo, ma mai si era allontanato in questo modo. Quando l'ho abbracciato in ambulanza l'ho trovato che stava bene. Ora è in ospedale con la mamma. La porta era chiusa, non a chiave, ma era chiusa. Mio figlio ha voluto provare ad arrivare alla maniglia, ci è riuscito ed è uscito di casa. Così si è allontanato. Noi eravamo fuori, forse ci voleva venire a cercare.