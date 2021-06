Covid, la Toscana si attiva: serve un vaccino per gli invisibili

Accolta all'unanimità la mozione presentata da Andrea Vannucci (Pd), primo firmatario, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo e in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché si giunga in tempi brevi ad una strategia nazionale coordinata di protezione delle persone, italiane e straniere, definite ‘invisibili’, escluse dalla campagna vaccinale anti Covid-19, in quanto senza stabile dimora e senza documenti identificativi e sanitari.

“Vi chiedo di accendere un faro sugli ‘invisibili’, fetta fragile della nostra popolazione – ha affermato Vannucci – perché la vaccinazione sia davvero di massa”. Secondo il consigliere, consapevole di quanto non sia semplice coinvolgere queste persone, il tema non è solo sanitario, quindi di cura, ma anche umano”.

Per Andrea Ulmi (Lega) “la mozione ha una valenza superiore a ciò che chiede, perché gli invisibili non dovrebbero esistere, anche se l’invisibilità ha forme diverse”. Da qui l’annuncio del voto favorevole, per la tutela della salute: loro e nostra, e per raggiungere anche chi non si fa censire.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa