Dante e la magia del teatro, spettacolo a Cerreto Guidi

È stata accolta dalla Regione Toscana la proposta progettuale presentata dal Comune di Cerreto Guidi, nella ricorrenza del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, per la realizzazione di due spettacoli teatrali. In questo modo l’Amministrazione Comunale intende tributare un doveroso omaggio al Sommo Poeta attraverso due eventi di diverso carattere ed impostazione.

Il primo dei due appuntamenti teatrali curato dell’Associazione culturale “Arte in Scena”, si è tenuto nei giorni scorsi accolto con favore dal pubblico. E’ stato messo in scena uno spettacolo dedicato al Canto IV dell’Inferno – Il Limbo e il castello degli spiriti magni, iniziato con la retro-proiezione (su schermo in ferro battuto) di un primo filmato con voce narrante relativo alla Firenze trecentesca, alle opere dell’arte e dell’ingegno medioevali, alla situazione storico-culturale, agli artisti dell’epoca. L’attrice Marina Mariotti ha poi raccontato Dante come uomo, prima di dedicarsi ad una breve analisi del Canto scelto.

Il secondo evento si terrà invece venerdì 23 luglio alle ore 21,00 in Piazza Dante Desideri, partecipando al progetto “Atlante poetico della Toscana”, elaborato dall’Associazione Culturale Arca Azzurra nell’ambito del più ampio e articolato progetto “Attraversamenti Danteschi. Nuove geografie per un nuovo Umanesimo”. “L’Atlante poetico della Toscana”, che nasce dall’idea di portare la “Divina Commedia” nei territori, utilizzerà gli strumenti leggeri ed accattivanti del teatro ricorrendo ad una “coppia creativa” centrale costituita da un attore e da un musicista.

Per questi spettacoli sono stati complessivamente investiti € 4.500 coperti, in parte, con un finanziamento di € 1.500 della Regione Toscana.

“Cerreto Guidi vuole celebrare degnamente i 700 anni dalla morte di Dante - osserva il Sindaco Simona Rossetti - riteniamo sia importante creare delle occasioni utili per esaltare la grandezza di uno dei grandi simboli della cultura italiana nel mondo. Le due iniziative hanno il taglio e il livello per essere all’altezza del compito”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa