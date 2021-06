Danza, annullato lo spettacolo di Virgilio Sieni in piazza Santa Croce a Firenze

L’ultima serata dell’evento Agorà Paradiso - Ballo 1321, progetto ideato da Virgilio Sieni in collaborazione con il Comune di Firenze per le celebrazioni dei 700 anni di Dante che si sarebbe dovuta tenere in Santa Croce venerdì, è stata annullata per il sopraggiungere di una improrogabile manifestazione sindacale concomitante, nonostante la riconosciuta importanza culturale della proposta.

L’interruzione anticipata del progetto di Sieni - cinque appuntamenti con cinque azioni coreografiche in cinque piazze simboliche della città con conclusione appunto in Santa Croce - non è dovuta a responsabilità del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni che sta lavorando per verificare la possibilità di recuperare l’evento Agorà Paradiso in Santa Croce nel mese di settembre.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa