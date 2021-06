Deruba cliente di un ristorante, aveva anche scooter e cellulare non suoi

Deruba il cliente di un ristorante e viene trovato anche in possesso di uno scooter e di un cellulare rubati e per questo è stato arrestato dalla Polizia Municipale di Firenze.

È successo lunedì intorno alle 12.30 in zona Santo Spirito.

Gli agenti della Polizia di Comunità in servizio nella zona hanno notato un uomo che stava cercando di sfuggire a due persone. Sono quindi intervenuti per capire la situazione e i presenti hanno raccontato loro che l'uomo aveva appena derubato il cliente di un ristorante.

E durante la perquisizione gli agenti hanno ritrovato il borsello sottratto e da ulteriori controlli è emerso che anche lo scooter e il cellulare dell'uomo erano rubati.

Gli agenti hanno contattato i proprietari restituendo loro il maltolto. L'uomo, 48 anni straniero, è stato arrestato e ieri l'udienza per direttissima ha convalidato la misura cautelare e disposto l'accompagnamento in carcere in attesa del processo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa