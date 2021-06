Discarica a cielo aperto, denunciate tre persone a Portoferraio

A Portoferraio la guardia costiera ha sequestrato un terreno privato di circa 4500 mq utilizzato come discarica di rifiuti, e ha denunciato tre persone per abbandono di rifiuti e per combustione illecita di rifiuti pericolosi.

Sul posto gli agenti hanno trovato 35 veicoli in pessime condizioni nonché diversi rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui 72 pali della luce, pneumatici, batterie esauste di auto, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiale contenente presumibilmente amianto, materiali inerti provenienti da attività edile ed altro. Inoltre c’erano fuoriuscite di olio dalle parti di veicoli fuori uso abbandonati sul terreno.

Infine, sono stati rinvenuti diversi cumuli di rifiuti pericolosi bruciati, che hanno portato alla denuncia per il reato di combustione illecita di rifiuti