Falsi addetti Publiacqua entrano in casa e derubano donna a Serravalle

È di questi giorni la notizia di una segnalazione da parte di un cittadino residente a Serravalle Pistoiese in merito a due persone che, dotate di cartellino contraffatto ed a bordo di un'auto di colore grigio e priva di logo aziendale di Publiacqua, con il pretesto di un controllo su una tubazione, si sono introdotte in una abitazione derubando la proprietaria.

"Da alcuni giorni - afferma il sindaco Piero Lunardi - girano nel nostro comune persone che spacciandosi per dipendenti di Publiacqua e presentandosi con cartellini contraffatti cercano di introdursi nelle abitazioni con la scusa di dover effettuare dei controlli. Publiacqua fa sapere che nessuno dei loro incaricati sta svolgendo controlli di questo tipo e che non ha mai autorizzato e mai autorizzerà il proprio personale ad effettuare verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni ed all'interno delle proprietà private. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna ed i controlli sulla qualità dell'acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni.

Esorto, quindi, i cittadini a non far entrare nessuno in casa e, se possibile, cercare di acquisire più informazioni possibili, modello della macchina, colore, targa, per poi poterle girare alle forze dell'ordine che provvederanno ad effettuare i dovuti accertamenti al fine di individuare i truffatori facendo poi scattare tutte le procedure di legge".