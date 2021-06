I gioielli nascosti del Padule di Fucecchio con le visite all'idrofitario

“Gioielli nascosti” è una iniziativa volta a far conoscere le piante acquatiche del Padule di Fucecchio e l’attività di conservazione che il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus sta portando avanti da oltre 20 anni per scongiurare l’estinzione a livello locale di molte di esse.

Gioielli nascosti perché, ad eccezione delle ninfee, da tutti conosciute, le piante acquatiche sono spesso di piccole dimensioni e poco note al pubblico: molte di esse si sviluppano sotto la superficie dell’acqua, mentre altre sono legate ad habitat rari, come le torbiere.

Non di meno la presenza di queste piante ha una influenza elevatissima su molte altre componenti biotiche dell’ecosistema palustre: dagli invertebrati acquatici a pesci come la tinca ed il luccio, che prediligono gli habitat costituiti da praterie sommerse di miriofilli e potamogeti.

A causa di un ampio ventaglio di fattori di origine antropica le piante acquatiche sono complessivamente in drammatico declino e numerose specie sono oramai estinte a livello locale.

Grazie alla collaborazione di esperti botanici ed appassionati il Centro di Ricerca ha monitorato la presenza di idrofite nel Padule di Fucecchio, nel Lago di Sibolla e nei “vallini” delle Colline delle Cerbaie, attivando progetti di conservazione con vari altri soggetti di ricerca (Università di Pisa, Scuola Normale S. Anna di Pisa, Orto Botanico di Pisa, Istituto Agrario di Pescia).

Oggi l’associazione è impegnata nel delicato compito di mantenere in coltivazione (in acquari e mastelli) varie specie in grave pericolo o addirittura già estinte localmente in natura.

Domenica 27 giugno (ore 9-12 e 15,30-18,30) queste piante saranno esposte al pubblico e tutti gli interessati potranno visitare l’Idrofitario del Padule di Fucecchio realizzato nel Parco del Centro Visite della Riserva Naturale; sarà esposto anche il prezioso erbario del Padule di Fucecchio custodito dal Centro.

L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dal Centro di Rcerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus in collaborazione con l’associazione Amici del Padule di Fucecchio; info tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it, pagine web www.paduledifucecchio.eu.

Fonte: Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio