Il cammino di una Comunità per minori di Empoli verso Roma, il progetto di crowdfunding

“La Comunità San Martino, Cooperativa il Piccolo Principe di Empoli (FI) si mette in cammino e per farlo ha bisogno anche di te”. Su GoFundMe è partita una raccolta fondi per supportare l’iniziativa della Comunità per minori.

“Dodici ragazzi tra gli otto e i diciotto anni, sottoposti a procedure di allontanamento da parte dell’Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali - spiegano - percorreranno, con l’accompagnamento dei loro educatori, 360 km attraversando una delle zone più suggestive d’Italia: la via Francigena”.

“Da Castelfiorentino fino a Roma - scrivono dalla Comunità - passando per Siena e la Val d’Orcia, copriranno una serie di tappe accompagnati da una piccola troupe cinematografica, che girerà un breve documentario dell'esperienza”.

“La catarsi del cammino - si legge - le loro storie e fragilità, le relazioni con la Comunità sono solo alcuni degli ingredienti di questo progetto, il cui obiettivo è rendere questi ragazzi attori e protagonisti del proprio cambiamento”.

La raccolta, con oltre 180 condivisioni, è già sopra i duemila euro e si può raggiungere a questo link.

Fonte: Ufficio stampa