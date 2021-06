Incontro con Daniele Nicastro alla Libreria Rinascita

In arrivo una bella sorpresa per i giovani lettori di Empoli e dintorni. Venerdì 25 giugno 2021 un ‘fuori Leggenda’ estivo con lo scrittore Daniele Nicastro, che alle 17 sarà alla Libreria Rinascita di Via Ridolfi per un firmacopie straordinario da non perdere.

Lo scrittore Daniele Nicastro è stato uno degli ospiti più attesi e seguiti dei progetti di promozione della lettura della Rete REAnet.

A marzo, con Leggere per Leggere: la lettura oltre la scuola ha incontrato 39 classi delle scuole secondarie di primo grado di Empoli, Montelupo, Limite sull’Arno, Montaione, Gambassi e Cerreto.

A maggio, con Leggenda Festival, ha completato la sua penetrazione sul territorio realizzando altri 8 incontri con le scuole empolesi (Empoli Est, Empoli Ovest e Calasanzio) e un Contest leggendario di scrittura creativa.

Gli incontri si sono svolti tutti online, e nonostante il mezzo tecnologico, l’autore è stato in grado di coinvolgere i suoi lettori in mattinate di risate, emozioni e belle riflessioni.

A conferma del grande successo che i libri di Daniele Nicastro hanno riscosso, segnaliamo che al momento ben due titoli dell’autore, Il furto del secolo e Stalker, sono presenti, rispettivamente al terzo e settimo posto, nella classifica dei libri più letti dagli utenti della nostra Rete REAnet.

Autore molto amato dai ragazzi per la sua versatilità e per la sua capacità di spaziare tra diversi generi letterari, è conosciuto e apprezzato per alcuni titoli di grande successo.

Tra questi, Grande (Einaudi Ragazzi, 2017) una storia che racconta la mafia con gli occhi di un ragazzino di 13 anni, Luca, in vacanza in Sicilia nel paese di origine dei suoi genitori. Per sconfiggere la noia, Luca si butta a capofitto nel gruppo dei bulli del paese, quelli che sfrecciano coi motorini contromano. Conosce Mario e gli si affianca, lusingato dalle sue attenzioni, finché questo non lo coinvolge in piccole prove di coraggio e “dedizione” al capo, che Luca supera in cambio di ricompense sempre più generose. Senza quasi accorgersene, Luca entra a far parte della “famiglia mafiosa” dalla quale non è così semplice uscire.

Molto apprezzato dai nostri utenti è stato anche il romanzo Stalker (Einaudi Ragazzi, 2019) che racconta la storia di Floriana, una ragazza come tante, che per una sciocca disattenzione si trova catapultata in un vero incubo: Alessio.

Alessio è un ragazzo più grande di lei. Trova il suo numero di telefono sul volantino con cui Floriana tappezza il quartiere alla ricerca del suo gatto, e comincia a mandarle messaggi, a chiamarla, a seguirla e a richiederle attenzioni sempre più insistenti e opprimenti. Floriana diventa così vittima di uno stalker, e incapace di chiedere aiuto per la paura di mettere nei guai i suoi più cari affetti, arriverà quasi al punto di non ritorno.

Un altro romanzo dalla trama avvincente è Io, Chiara e la luna (Edizioni Paoline, 2018). Il protagonista di questa storia, Lorenzo, si trasferisce con il padre in un paesino delle montagne piemontesi, dove incontra Chiara, una ragazza misteriosa, che esce solo di notte. Dopo mille congetture, Lorenzo scopre che Chiara è affetta da una rara malattia, la Xeroderma Pigmentosum, che causa gravi ustioni e melanomi anche per una breve esposizione al sole.

I due cominciano ad incontrarsi al chiaro di luna, e presto diventano così amici che Lorenzo decide di aiutarla a vivere una vita il più possibile normale, coinvolgendo in questa impresa tutti gli abitanti del paese, prima reticenti e sospettosi.

