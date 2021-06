Io accompagno: taxi gratis per chi porta gli animali dal veterinario a Firenze

In caso di situazione di emergenza per la salute di un animale da compagnia, dal 1° luglio prossimo a Firenze è possibile andare dal veterinario in taxi, gratis. L'iniziativa 'Io accompagno' nasce dalla collaborazione tra la Socota Radio Taxi 4242 e la sezione fiorentina della Lida, la Lega Italiana dei Diritti dell'Animale.

"Dal 1° luglio prossimo - spiegano il presidente della Socota, Simone Andrei e il presidente della Lida Firenze, Stefano Corbizi Fattori - in caso di urgenza il padrone di un animale può chiamare il 4242 e farsi portare in taxi dal veterinario più vicino. Il costo della corsa viene poi rimborsato dalla Lida, previa presentazione della ricevuta rilasciata dal tassista".

"Tutti i taxi Socota sono stati catalogati - spiega Andrei - in modo che le telefonate alla centrale radio vengano smistate alle auto adibite al trasporto animali. Si tratta di un servizio estivo in collaborazione con la Lida, che si propone di essere un aiuto in più soprattutto per i numerosi anziani che restano d'estate in città insieme ai loro animali".