La storia delle donne di Castelfiorentino in diretta web e al Teatro del Popolo

Al Ridotto del Teatro del popolo (ore 21.00) la presentazione e la proiezione in “prima” assoluta, con diretta web sulla pagina facebook del Comune di Castelfiorentino. Il docu film è stato realizzato per la Festa della Toscana con il contributo del Consiglio regionale

Una carrellata di ritratti, tutti al femminile, dal secondo dopoguerra a oggi. Storie di imprenditoria e battaglie per i diritti. Donne impegnate nello sport e nel mondo dello spettacolo. Nella vita pubblica e nella ricerca. E’ questa, in estrema sintesi, la trama del videodocumentario di circa un’ora e dieci minuti che sarà presentato e proiettato in “prima” assoluta domani sera (24 giugno) al Ridotto del Teatro del Popolo, alle ore 21.00, con possibilità di seguirlo comodamente da casa grazie a una “diretta web” sulla pagina facebook del Comune di Castelfiorentino.

Realizzato dal Comune di Castelfiorentino e dallo SPI CGIL per la Festa della Toscana 2020 (con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e in collaborazione con “Sei di Castelfiorentino se…”) il videodocumentario si sviluppa attraverso una serie di interviste, immagini, documenti inediti che raccontano non solo le emozioni, i sentimenti, gli ideali ma anche la determinazione e i sacrifici di tante donne, costantemente impegnate in una sfida quotidiana: l’abbattimento dei pregiudizi e il superamento degli stereotipi, per dimostrare con i fatti e i risultati che l’unica cosa a fare davvero la differenza, alla fine, sono le competenze e i meriti di una persona.

Alla presentazione del video interverranno il Sindaco, Alessio Falorni, il presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Romei, la segretaria dello SPI CGIL di Castelfiorentino, Nadia Meacci, e il consigliere con delega alle Pari Opportunità, Ilaria Angiolini.

Il videodocumentario sarà in ogni caso reso fruibile tramite DVD e sul canale youtube del Comune di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa