Le Signe Art Festival, un mese di eventi tra le rive dell'Arno

Torna il Festival de Le Signe con la direzione artistica di Alessandro Calonaci (Compagnia Mald’Estro) e il supporto di Città Metropolitana, Unicoop Firenze, Caruso Prolastra e Pro Loco Signa: l’inaugurazione allo Stadio del Bisenzio, spostata di un giorno rispetto al programma iniziale (causa ottavi di finale della Nazionale italiana di calcio) è prevista quindi per domenica 27 giugno. Dopo la preview nella Sala dell’Affresco del Comune di Signa dove domenica 27 ore 11.00 si realizzerà una mostra a cura del maestro Paolo Vannini, ad inaugurare ufficialmente il festival il concerto serale (ore 21.30 allo Stadio del Bisenzio) della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa alla presenza dei sindaci Giampiero Fossi e Angela Bagni insieme ai rappresentanti delle due istituzioni.

Previsto per il 29 giugno alle 21.15 il concerto itinerante a cura della Fanfara dei bersaglieri A. Marzi, un percorso che toccherà alcune fra le antiche vie di Castello (Signa) per concludersi in Piazza della Repubblica davanti al palazzo comunale; il 2 luglio ore 21.15 invece Eviolins e Maela in MIA, GABRIELLA - un tributo alle due artiste di fama internazionale negli spazi della Misericordia di San Mauro a Signa

Dal 3 al 6 luglio il festival si sposta a Lastra a Signa: sabato 3, in collaborazione con Mita Academy, una serata nel centro storico dedicata a Dante Alighieri con letture, musiche, danze e banchetti; lunedì 5 alle 18.00 all’Antico Spedale di Sant’Antonio l’inaugurazione della mostra di Franco Tozzi Verso la Redenzione e martedì 6 alle 21.15 un tributo a Jim Morrison con Nicola Pecci per la regia di Andrea Bruno Savelli in Piazza Garibaldi.

Si prosegue con altri due eventi dedicati a Dante: mercoledì 7 luglio Dante Svelato, una conferenza a cura del prof. Massimo Seriacopi nella Casa Madre delle Suore Passioniste a Signa, mentre giovedì 8 luglio Dante in Jazz all’Eremo di Lecceto a Lastra a Signa con Giulio Stracciati alla chitarra e Alessandro Calonaci alla declamazione

Ancora, il 12 luglio ore 21.30 Salomè a cura di Underwear Theatre in Piazza Garibaldi a Lastra; martedì 13 alle 21.15 un tributo al grande De Andrè al Giardino dell’Edera di Signa con Ti ricordi di De Andre’?; mercoledì 14 luglio in Piazza Garibaldi a Lastra a Signa gli allievi del Mita Academy in un contest chiamato La Notte del Talento – a decretare i vincitori che si aggiudicheranno il premio Leon Battista Alberti una giuria selezionata di esperti con un ospite d’eccezione quale Regina Schrecker

A concludere il festival gli spettacoli a cura de la Compagnia delle Seggiole: 20, 21, 22 luglio ore 21.15 L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello al Museo di oggettistica ferroviaria Galileo Nesti (Signa) e venerdì 23 luglio Grillo swing al Giardino delle Mura di Lastra a Signa