"Mangiaggiro”: degustare piatti tipici immersi nel paesaggio di Vinci

Degustare piatti tipici, vini e birre artigianali di qualità, attraversando le magnifiche vigne e il mare di olivi che caratterizzano il territorio del Montalbano. È “Mangiaggiro”, l'iniziativa organizzata dall'associazione Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano - Colline di Leonardo, in collaborazione con giovani vinciani, associazioni, aziende agricole, produttori e artisti locali.

La prima edizione della manifestazione eno-gastronomica, in programma domenica 27 giugno, prevede una camminata a tappe con partenza dal campo sportivo di Ripalta a Vinci capoluogo. Il ritrovo è previsto alle ore 10 e si partirà suddivisi in gruppi di 20 persone, per via delle norme anti Covid-19.

L'evento è patrocinato dall'Amministrazione comunale di Vinci: “La Toscana diventata zona bianca dà finalmente la possibilità di organizzare eventi sul nostro territorio - affermano l'assessore comunale alle Attività produttive, Paolo Frese, e l'assessora alle Politiche giovanili, Mila Chini - Da parte dell'Amministrazione non possiamo che sostenere l'iniziativa e fare un plauso ai ragazzi vinciani da cui è partita l'idea, alle associazioni e a tutti coloro che si sono impegnati per realizzarla".

"È necessario ripartire per dare il giusto slancio all'economia locale duramente colpita dalla pandemia, ed è un ottimo segnale il fatto che lo si faccia tutti insieme, collaborando e mettendo insieme le forze e le capacità di tutti. Questo è un valore aggiunto da non sottovalutare, perché lavorando in rete si realizzano progetti e iniziative altrimenti difficili da organizzare”.

Il percorso di “Mangiaggiro” prevede soste all'agriturismo Casetta 1°, poi presso l'Apicoltura Cristofori, la Chiesa di San Pantaleo, l'agriturismo Monna Caterina, per tornare infine al punto di partenza. Oltre al buon cibo e alle bevande, ad ogni sosta si potrà godere di spettacoli e intrattenimento, messi in scena da Compagnia dell’Unicorno, La Valigia Blu, La Locanda dello Stabbiolo e Ass.Vinci nel Cuore. Gran finale con il concerto degli Arcambold.

L'evento sarà anche l’occasione per celebrare l’annuale Festa sociale della Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano.

La manifestazione di domenica fa parte di un ciclo di eventi enogastronomici organizzati durante i fine settimana di giugno e andati già in scena il 12 e 18 del mese, con le apericene presso l'Apicoltura Cristofori e il Golf Bellosguardo.

