Olimpiadi Metropolitane di Firenze, una partita dedicata a Paolo Rossi

Una partita dedicata a Paolo Rossi. La Cattolica Virtus, sullo storico campo appena sotto la collina di Bellosguardo, ha ospitato una selezione Federale Under14, per ricordare il grande bomber Mundial, che proprio qui, appena tredicenne, già stupiva per scatto, tecnica e senso del gol. Ospite d'eccezione la moglie di Pablito, Federica Cappelletti, riempita di doni e d'affetto dal presidente della Cattolica, dalla Figc e dai tanti spettatori presenti.



Con la Cattolica infatti, Rossi ha sempre mantenuto rapporti strettissimi, al punto di scrivere spesso a Don Ajmo, punto di riferimento della comunità giovanile di San Michele, con cui il futuro centravanti della Nazionale si

sfogava nei suoi tanti momenti di solitudine, da Torino, dove la Juve lo aveva portato già giovanissimo.

Accompagnata dalle figlie e dal consigliere metropolitano Nicola Armentano, la signora Rossi, con addosso la maglia numero 7 di Paolo, ha dato il calcio d'inizio della partita senza poter nascondere l'emozione.

Arbitro d'eccezione Gianluca Rocchi, fiorentino e ex dischetto internazionale che proprio alla Cattolica iniziò a giocare. Sul campo i giallorossi padroni di casa hanno giocato meglio e vinto 1-0, ma quello che contava, in queste prime Olimpiadi Metropolitane, era onorare la memoria di un campione che non c'è più.

Per vedere il video: https://www.youtube.com/watch?v=S2fp8tynBD8

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa