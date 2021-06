Primario e manager, è venuto a mancare Pierluigi Tosi

La sanità toscana piange Pierluigi Tosi. Oggi, mercoledì 23 giugno, è scomparso a Firenze l'ex direttore dell'aou Senese e direttore sanitario di quella fiorentina. In passato è stato clinico e poi è diventato manager sanitario. Si ricorda anche come primario di nefrologia al San Giovanni di Dio e come sindacalista. Tosi lascia la moglie e quattro figli.

“Lo conoscevo da oltre 30 anni, era un amico, per anni impegnato come Consigliere dell'Ordine dei Medici di Firenze, lo ricordiamo come sindacalista prima e direttore sanitario poi, ruoli sempre ricoperti con il massimo impegno e sacrificio. Con Pierluigi Tosi scompare un punto di riferimento per tutta la sanità fiorentina e toscana. Con lui abbiamo condiviso tante esperienze importanti, qualche volta ci siamo scontrati sulle idee ma sempre con profondo rispetto dei ruoli. Un carattere forte, onesto moralmente, mancherà tanto ad ognuno di noi.” Con queste parole il presidente dell'Ordine dei Medici Pietro Dattolo ricorda Pierluigi Tosi.