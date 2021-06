Pubblica Assistenza di Santa Croce, convocata l'assemblea

E' stata convocata per mercoledì 30 giugno alle ore 21,30 l'assemblea ordinaria dei soci della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno.

La riunione fissata in prima convocazione per il giorno 28 giugno alle ore 23,00 e in seconda convocazione per il giorno 30 giugno alle ore 21,30 avrà luogo nella sede legale dell'Ente, posta in in largo U.Bonetti, 5.

In apertura di seduta e dopo le nomine previste per lo svolgimento dell'assemblea e le relative votazioni, sarà esposta la relazione del Presidente Marco Remorini a cui farà seguito la relazione del revisore unico.

Si procederà dunque all'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2020 e all'illustrazione del bilancio di previsione 2021, con le relative deliberazioni.

Saranno quindi definite le modalità per la campagna di tesseramento 2022, con le relative quote associative e il termine ultimo di adesione.

Fonte: Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno