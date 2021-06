Rotaract Pontedera dona alimenti alla Misercicordia

Il Rotaract Club Pontedera è una realtà che insiste sul territorio di Pontedera da più di 30 anni e nonostante l’emergenza Covid-19 ha continuato a portare avanti i propri progetti. Il presidente per l’anno 2020-2021, Lorenzo De Biasi, ha scelto come progetto di service per la sua annata il sostegno al banco alimentare della Misericordia di Pontedera, visto che, purtroppo, il 2020 aveva vista un aumento delle richieste. Sabato 26 giugno alle ore 11:00 avverrà quindi la consegna di più di 300 sughi, oltre 70 litri di olio e circa 800 chilogrammi di pasta che il Club ha deciso di donare alla Misericordia, grazie anche al sostegno del Rotary Club Pontedera. Questo genere di attività non è nuovo per i ragazzi del Rotaract Pontedera, che anche in passato avevano rifornito il banco alimentare, organizzando collette alimentari in collaborazione con i supermercati di zona

Fonte: Ufficio Stampa