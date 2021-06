Rubano betoniera a Montemurlo, denunciati

Due persone sono state denunciate a Prato per aver rubato una betoniera. A denunciare il furto è stata la titolare di una impresa edile di Montemurlo. I carabinieri sono entrati in azione e hanno recuperato la refurtiva in un altro cantiere a Prato. Le ricerche sono durate poco meno di ventiquattro ore. Particolarmente entusiasta la titolare dell’impresa edile che nell’arco di nemmeno 24 ore è rientrata in possesso dell’attrezzatura. Meno felici sono invece apparsi i due cittadini dell’est Europa deferiti per furto aggravato.