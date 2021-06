AGGIORNAMENTO ORE 9.40 - Trovato vivo il bambino scomparso nel Mugello. Ne danno notizia i carabinieri.

Fino alla mattina di oggi non vi era stato nessun esito ancora per la scomparsa di Nicola, il bimbo di 21 mesi che vive con la famiglia nel territorio di Palazzuolo sul Senio, nell'Alto Mugello fiorentino. Oggi finalmente la bella notizia. È stato trovato, secondo quanto spiegato dalla prefettura, a circa 3 km da casa.

Sarebbe stato un giornalista a ritrovarlo: mentre saliva verso la casa avrebbe udito alcuni lamenti e rumori. Giuseppe Di Tommaso, della Vita in Diretta (trasmissione Rai), mentre risaliva verso la casa ha sentito rumori e lamenti. Il piccolo era in fondo a una scarpata profonda una 25 metri. Un carabiniere, il comandante della stazione di Scarperia Danilo Ciccarelli, si è calato e lo ha recuperato.

Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada serrata riconsegnandolo alla mamma.



Le ricerche sono proseguite per tutta la notte. Erano previste nuove operazioni coi cani molecolari dopo il nulla di fatto delle ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco in un vicino laghetto.

Le difficoltà delle ricerche erano date dal fatto che il territorio fosse impervio e la vegetazione molto fitta. Le squadre dei soccorritori si sono già date più cambi. Ci sono pure difficoltà di comunicazione perché la copertura della rete mobile in questa parte dell'Appennino è incompleta e ha molti vuoti lontano dagli abitati. I vigili del fuoco, gli enti di soccorso della Protezione civile, le forze dell'ordine: tutti sono stati mobilitati in un enorme sforzo che finalmente ha dato un esito positivo. Anche i droni sono stati attivati per le ricerche, come si può vedere dal video diffuso dai vigili del fuoco.

#Firenze, senza esito nella notte le ricerche del bimbo disperso a Palazzuolo sul Senio. Le operazioni dei #vigilidelfuoco e degli altri soccorritori proseguono senza sosta nell’area impervia [#23giugno 8:30] pic.twitter.com/W3wOoqHDdl — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 23, 2021

Le congratulazioni per il buon esito delle ricerche del bambino scomparso nel Mugello sono giunte anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in contatto costante con il sindaco di Palazzuolo Philip Gian Piero Moschetti.

"Mi è appena giunta la bellissima notizia che Nicola, il bambino di 2 anni scomparso nel Mugello , è stato ritrovato ed è vivo", ha scritto il sindaco metropolitano Dario Nardella su Twitter. Il Sindaco ha ringraziato i Carabinieri e tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per le ricerche.

Tra questi ieri 18 squadre di volontari coordinati dalla Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze che, ha spiegato il consigliere delegato Massimo Fratini, sono salite a 50 nel corso della notte e delle prime ore del mattino.

La famiglia di apicoltori, che vive in un casolare distante circa 2 chilometri dalle altre case, ha potuto finalmente riabbracciare il piccolo dopo un giorno e mezzo di preoccupazioni. In seguito è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per accertamenti. Le sue condizioni di salute sembrano comunque buone.

Ulteriori informazioni verranno diffuse nell'arco della giornata.

