U18 Biancorosso Sesa campione regionale, i 'cugini' di Empoli battono Firenze

L'Under 18 Eccellenza del Biancorosso Sesa è campione regionale. Nella final four di Arezzo, la squadra di coach Valentino ha battuto in finale il Pino Firenze per 76-73 dopo una gara entusiasmante e lotattissima. In semifinale, invece, era arrivata la vittoria netta sui padroni di casa di Arezzo. Si chiude così una stagione a dir poco esaltante per questo gruppo di ragazzi che ha preso parte, con l'aggiunta dei Senior, al campionato di serie C Silver giocando allo stesso tempo anche il proprio campionato giovanile culminato, appunto, con la vittoria. Un percorso importante soprattutto per la crescita individuale e di squadra alla quale ha contribuito in modo importante la guida tecnica di coach Luca Valentino assieme a Francesco Mazzoni ed al giovane Giulio Vercesi. Ora, per qualcuno di loro, si aspetta il salto in prima squadra, un obiettivo importante anche per la società. Intanto complimenti ragazzi, orgoglio biancorosso!

I tabellini della final four

Semifinale:

Biancorosso Sesa-Arezzo 74-53

Biancorosso Sesa

Menichetti 16, Freda, Maltomini 3, Cerchiaro 8, Mazzoni 8, Giannone 15, Baccetti 15, Cappelletti, Azzato 2, Mica, Syll 2, Desideri 5. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

Parziali 22-12 32-24 59-37 74-53

Finale

Biancorosso Sesa-Pino Firenze 76-73

Biancorosso Sesa

Menichetti 12, Freda, Maltomini 2, Cerchiaro 18, Mazzoni 8, Giannone 14, Baccetti 17, Cappelletti 5, Azzato, Mica, Syll, Desideri. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

Parziali 19-20, 30-39, 52-58, 73-76

Fonte: Use Basket Empoli