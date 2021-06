Al via il Dramma Popolare: Foco mettesti dentro in la mia mente è il primo spettacolo

Comincia il Dramma Popolare di San Miniato da domani, giovedì 24 giugno. La Fondazione Istituto del Dramma Popolare, guidata da Marzio Gabbanini, ha scelto per completare il suo cammino alla riscoperta di Dante nel settimo centenario della morte dell'Alighieri.

La Festa del Teatro di San Miniato di quest'anno, ritornata dopo le difficoltà della pandemia, celebra la 75ma edizione con il Sommo Poeta. Quel teatro che dal 1947 scuote le coscienze e chiama l'uomo a riflettere sui grandi interrogativi che ruotano attorno ai misteri della vita e della morte. Tutti gli spettacoli andranno in scena in piazza del Duomo alle 21,30.

“Foco mettesti dentro in la mia mente” è il verso di Dante preso in prestito dalle sue Rime per il titolo dello spettacolo, nella metafora del fuoco che illumina e riscalda i lettori della sua opera è la chiave della nostra scommessa teatrale nel settimo centenario della sua morte. Invitare una selezionata schiera di personalità della cultura a scrivere liberamente intorno a un aspetto, tra gli innumerevoli, legato al poeta fiorentino. Questo screziato mosaico di spunti, riflessioni e provocazioni andrà a comporre il copione inedito che un attore e un’attrice metteranno in scena nella piazza del duomo di San Miniato, incastonati in un fondale di proiezioni, vegliati dalla torre di Federico e dallo spirito tormentato di Pier Della Vigna, ancora vibrante tra le foglie dei tigli.

Voci recitanti: Andrea e Angela Giuntini. Videoproiezioni Andrea Lippi, Colonna sonora Gabriele Bochicchio

L'appuntamento è in Piazza del Duomo, giovedì 24 giugno 2021 ore 21.30

Per info e biglietti, da mercoledì 16 giugno

0571 400955; biglietteriadrammapopolare@gmail.com, prevendita dyticket.it - 060406

Festa del Teatro San Miniato, Giugno-Luglio 2021: Il programma

"Polvere" 1 Luglio ore 21,30 - Piazza Duomo - San Miniato

"Giuda" 5 Luglio ore 21,30 - Piazza Duomo - San Miniato

"Settanta volte sette" 8 Luglio ore 21,30 - Piazza Duomo - San Miniato

"La metafisica della bellezza" 12 Luglio ore 21,30 - Piazza Duomo - San Miniato

"Vergine madre" 15 Luglio ore 21,30 - Piazza Duomo - San Miniato

Il Dramma 2021

"PARADISO dalle tenebre alla luce" dal 23 al 28 Luglio ore 21,30 - Piazza Duomo - San Miniato