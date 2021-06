Anziano muore in un bosco nel Pistoiese, ipotesi malore

Oggi un anziano è stato trovato senza vita in un bosco di Sambuca Pistoiese, in località Legacci. L'uomo, di 82 anni, si era allontanato da casa questa mattina per andare in un campo di sua proprietà, per fare alcuni lavori.

L'allarme è scattato dai familiari, dopo aver visto che l'uomo non faceva ritorno per l'ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e i carabinieri, che hanno avviato le ricerche. L'82enne, probabilmente colto da un malore, è stato purtroppo ritrovato poco più tardi senza vita.