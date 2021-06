Bottega della salute a Bacchereto, l'inagurazione

È stata inaugurata oggi la “Bottega della salute” a Bacchereto, nell’immobile che Farmacom ha acquistato da Asl per offrire servizi socio-sanitari di prossimità nella frazione carmignanese dove, altrimenti, i cittadini sarebbero rimasti senza ambulatorio. Grazie a Farmacom oggi non solo Bacchereto ha sempre il suo ambulatorio, ma vengono anche ampliati i servizi socio-sanitari offerti.

La Bottega della Salute sarà aperta nei seguenti orari:

- Martedì e giovedì: 9.30-12.30

- Mercoledì e venerdì: 14.30-17.30

- Sabato: 9.30-12-30

Questi i servizi offerti:

- Attivazione tessera sanitaria elettronica, mediante il rilascio del PIN, che consente l'accesso ai servizi offerti dal Sistema Sanitario Regionale e dalla Pubblica Amministrazione.

- Rilascio di un nuovo PIN, qualora si sia smarrito o dimenticato il PIN di attivazione.

- Consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, accedendo digitalmente alle informazioni ed ai documenti clinici relativi alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana.

- Stampa e ritiro dei referti medici.

- Consultazione fascia di reddito/esenzione.

- Cambio medico online.

- Supporto all'attivazione dell'identità digitale (SPID).

- Supporto accesso portale OPEN Toscana / Fascicolo Pagamenti online verso la PA.

- Supporto alla alfabetizzazione informatica per l'utilizzo di servizi e strumenti.

- Informazioni e supporto sui servizi Covid.

Inoltre, qui è disponibile un URP e orientamento al cittadino per i seguenti servizi:

- Supporto alla fruizione di sostegni per le fasce deboli (compilazione domande per agevolazioni ed esenzioni tariffarie, contributi affitti, bandi alloggio, etc.).

- Servizi educativi e scolastici (assistenza per iscrizioni per nidi comunali, trasporto, mensa, pre-scuola e doposcuola).

- Informazioni turistiche e culturali.

- Distribuzione kit raccolta differenziata.

- Consegna tesserini venatori.

"Farmacom, in quanto azienda partecipata dai Comuni, ha una vocazione non solo economica, ma anche sociale", spiega il presidente di Farmacom Roberto Natali". "Qui replichiamo la tipologia di servizi offerti nelle altre realtà presenti sul territorio, affinché i residenti di Bacchereto, in particolare i più anziani, non siano obbligati a recarsi a Seano per le proprie necessità".

"Con le Botteghe della Salute - dicono il sindaco Edoardo Prestanti e l'assessore alla sanità Federico Migaldi - anche le frazioni più piccole hanno un punto di riferimento socio-sanitario. Quello di oggi è un passo fondamentale per la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini, che oggi più che mai passa dalla prossimità. La nostra volontà è quella di replicare questo modello di servizio alla persona anche a Poggio alla Malva, che presenta una realtà similare a quella di Bacchereto".

"La Regione Toscana sta investendo molto sulle Botteghe della Salute - aggiunge la consigliera regionale Ilaria Bugetti - e riteniamo che ci sia un bisogno sempre crescente di fare rete fra le piccole realtà più che di centralizzare i servizi. Per questo il lavoro di Farmacom e dei Comuni è importantissimo per dare risposte concrete ai cittadini in ambito sanitario".

