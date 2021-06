Cecco e Cipo, il duo toscano in tour: date a Fucecchio e Prato

“FALÒ CON CECCO E CIPO - un concerto attorno al fuoco finto"

Le date del nuovo Tour

09 luglio PRATO, Officina Giovani

18 luglio MASSARELLA (FI), RealityBites Festival

06 agosto SCICLI (RG), Chiosco ‘a Funtana

22 agosto PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), Borgo & CO

11 settembre MILANO, Arci Bellezza

Annunciate le prime date del nuovo tour estivo di CECCO E CIPO, il duo toscano che ha conquistato l’attenzione mediatica durante le audizioni dell’ottava edizione di X Factor con una performance irriverente e cliccatissima.

Con 4 album all’attivo che contano oltre 4 milioni di stream su Spotify e centinaia e centinaia di concerti in tutta la penisola, Cecco e Cipo negli anni si fanno conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più ampio grazie alla loro peculiarità: l’arte del racconto, un talento innato per lo storytelling che li contraddistingue fin dagli esordi, portato avanti nei loro brani attraverso formule sempre pungenti e ironiche.

Dopo il rilascio dei singoli “Ancora un’altra volta” e “I due eschimesi dell’isola di Baffin”, che hanno inaugurato una nuova stagione compositiva per Cecco e Cipo e dato il via al percorso che condurrà verso il loro quinto album, il tour in partenza segna l’importante ritorno all’esperienza della musica dal vivo per il duo, che da sempre vive il palco come un momento e un luogo essenziale per la propria espressione artistica.

Da questa esigenza prende il nome il nuovo tour intitolato “FALÒ CON CECCO E CIPO - un concerto attorno al fuoco finto": una serie di eventi pensati come un ritorno alla vicinanza con il proprio pubblico. Al tour saranno, infatti, connessi dei contest social, attraverso i quali alcuni fan vinceranno la possibilità di salire sul palco accanto a loro, per una parte del concerto, divenendo parte attiva dello spettacolo.

“I due eschimesi dell’isola di Baffin”