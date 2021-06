Comitato Quartiere Avane risponde alla Lega: "La piazza non è antiestetica"

Ci sentiamo in dovere di dare una risposta univoca e precisa al Consigliere e Capogruppo della Lega Salvini per Empoli, Andrea Picchielli, che ha definito la piazza di Avane, quella che sarà intitolata a Don Renzo Fanfani, “antiestetica” e ha imputato all’amministrazione comunale, testuali parole, “un' operazione che sembra fatta apposta per chiudere sempre più lo spazio della chiesa”.

Innanzitutto, l’amministrazione è intervenuta solo dopo che il comitato di quartiere di Avane ha sollecitato un intervento che mettesse fine all’inciviltà di pochi cittadini che usavano quello spazio (che nasce come luogo di aggregazione) come parcheggio per la propria vettura. La scelta di mettere delle panchine anziché usare delle catene per vietare l’ingresso alle vetture, è sempre da attribuire al comitato, perché, dopo lunga riflessione e confronto, abbiamo pensato che, più che impedire l'ingresso, serviva creare possibilità di socializzazione, ecco perché le panchine.

Non sappiamo quale sia la visione estetica che il consigliere menziona, ma sappiamo esattamente il valore e il senso che ha quella piazza per il quartiere e siamo ben felici che finalmente sia tornata a vivere e a essere vissuta dalle persone e non dalle auto. Un grazie va ad Alessia e Alessandro del Bar Pizzeria Punto Pinsa che hanno contribuito notevolmente a migliorare l’estetica della piazza e a Don Renato, sapendo che la chiesa, sotto la sua guida, tornerà a essere fulcro della comunità di Avane.

Per fugare i dubbi sull'estetica della piazza e sul suo essere punto di aggregazione, vi invitiamo a fare un salto a vivere la piazza, ma non diremmo che è antiestetica e che non risponda al suo obiettivo!

Comitato Quartiere Avane