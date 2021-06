Con 'Stasera esco' parte l'estate a Empoli: il programma tra teatro, musica e cultura

Sarà un’estate densa di eventi. Un programma che è il più grande simbolo di ripartenza.

Dopo i mesi di chiusura totale a causa dell’epidemia di Covid-19, anche a Empoli riparte in sicurezza lo spettacolo dal vivo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza.

Su impulso del Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro, il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, l’associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, e il Centro Attività Musicale (CAM) propongono una serie di serate che coinvolgeranno il centro storico di Empoli con Torrione di S. Brigida, Piazza Farinata degli Uberti, i Chiostri della Collegiata e degli Agostiniani, ma anche i parchi Mariambini e Serravalle e alcune frazioni.

«La cultura si riaccende a Empoli e contamina tutto il centro e i nostri borghi e quartieri. La programmazione estiva è un contenitore di teatro, musica, lettura e passione per la cultura – ha detto l’assessore alla cultura Giulia Terreni –. Qualità, grandi artisti e come sempre tanta passione. Per tanti cittadini sarà un modo per poter godere di concerti e rappresentazioni teatrali dopo mesi di vera astinenza. La cultura prova a rialzarsi e ripartire; lo farà anche grazie al supporto e alla professionalità delle nostre associazioni cittadine per un’estate che ha il sapore della rinascita. Invito tutti a partecipare e a essere presenti agli eventi di ‘Stasera Esco’».

Vania Pucci, presidente della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli: «Il teatro ritorna in presenza. Le attività sono tantissime, da luglio a settembre. In tutta Empoli ci saranno spettacoli per tutti senza dimenticare l'omaggio al Sommo Poeta, Dante, che sarà raccontato in maniera godibile alla portata di tutti, dai 7 ai 120 anni di età. E a Renato Fucini. Tante saranno le storie che invaderanno piazze, parchi, giardini con sorprese improvvisate alla ricerca delle persone. Saranno molteplici i momenti di aggregazione e tutto diventerà 'Il Paese dei Raccontatori'. Dal Torrione, al Mariambini, al centro storico, al parco di Serravalle. A settembre insieme alla Libreria Rinascita un trekking in cuffia, a cura di Renzo Boldrini, 'Radio Attiva'. Insomma, una gran bella estate da vivere insieme».

Lorenzo Ancillotti, direttore Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli. «Abbiamo cercato di costruire un programma per far tornare la cittadinanza negli spazi della cultura. Rivedere in quegli spazi il nostro pubblico. Un programma eterogeneo per suscitare l'interesse di tutti. Abbiamo già un'importante risposta nelle biglietterie ed i posti sono quasi esauriti per alcuni spettacoli. Finalmente torniamo in presenza».

Aniello Caruso, presidente Empoli jazz. «Torna anche il grande jazz nel giardino del Torrione di Santa Brigida con la dodicesima edizione dell'Empoli Jazz Summer Festival. Tre serate per ripartire insieme: Mark Lettieri, Fabrizio Bosso quartet, Mediterraneo di Mario Tozzi ed Enzo Favato"».

Irene Quercioli, Libreria Rinascita: «Felici di partecipare all'estate empolese. Abbiamo tre serate con autori di punta, diversi e molto interessanti come Saverio Tommasi, Michele Cecchini e David Parri. Empoli ne aveva bisogno come tutti noi».

Elisa Prosperi, insegnante di canto del CAM: «Anche quest'anno siamo presenti con due serate al Torrione: una classica e una pop. Ci saranno pianisti, cantanti, violinisti, studenti, sassofonisti. Abbiamo 500 iscritti nonostante il momento e siamo molto contenti perché è stata rinnovata la convenzione con il Conservatorio Cherubini di Firenze».

Dal 29 giugno al 2 agosto decine di eventi previsti

SAGGI del CAM – Si parte con i due saggi degli allievi del CAM, due serate dedicate ai giovani solisti del Centro Attività Musicali al Torrione di Santa Brigida.

Il 29 giugno alle 21 serata classica con pianisti, cantanti, violinisti ed ospiti musicisti del Liceo musicale Dante di Firenze.

Il giorno dopo, il 30 giugno, sempre alle 21, serata con sassofonisti, chitarristi e tante nuove voci “pop”. Eventi a ingresso gratuito per concedere il palcoscenico estivo a ragazze e ragazzi che si impegnano nello studio della musica.

LIBRERIA RINASCITA - Molto attesi anche gli appuntamenti proposti dalla Libreria Rinascita che farà salire all’ombra del Torrione tre autori: sempre alle 21.30, martedì 6 luglio, Saverio Tommasi presenta "In fondo basta una parola", Feltrinelli; mercoledì 21 Luglio, Michele Cecchini presenta "E questo è niente", Bollati Boringhieri; giovedì 22 luglio, David Parri presenta "La non protagonista", Effigi. Tutti eventi prenotabili con Eventbrite.

Per gli empolesi ci saranno anche le tre rassegne organizzate da Giallo Mare Minimal Teatro, dal Centro Busoni, con i suoi concerti estivi già presentati, e Empoli Jazz con la 12a edizione del Summer Festival.

PAESE dei RACCONTATORI – Il Paese dei Raccontatori è un festival diretto da Giallo Mare con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo per quanto riguarda la programmazione per i ragazzi. Una manifestazione di rinascita dopo la chiusura dei teatri per l’emergenza pandemica che per volontà del Comune di Empoli ha prezzi e formule di accesso assolutamente popolari e per i più giovani addirittura simbolici perché la cultura sia un bene accessibile da tutta la comunità.

Il Paese dei Raccontatori è il titolo di un vero e proprio festival dell’arte scenica, una manifestazione che propone ben 27 appuntamenti, nel mese di luglio.

Il Paese dei Raccontatori toccherà, oltre al centro storico con il Torrione di Santa Brigida e il Parco Mariambini, il Parco di Serravalle, Pontorme, Cortenuova, Monterappoli, Fontanella, Santa Maria, Ponte a Elsa e Pagnana.

Un cartellone di proposte dove si evidenziano anche produzioni, alcune delle quali realizzate appositamente per questa manifestazione, che omaggiano due grandi autori, Dante Alighieri e Renato Fucini dei quali ricorrono distinte celebrazioni in questo anno e la presenza di artisti quali Ascanio Celestini, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti e Maria Cassi e Leo Brizzi.

CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI - Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni propone, per il mese di luglio 2021, sei date da non perdere in contesti di grande suggestione: piazza Farinata degli Uberti, il Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea e il Chiostro degli Agostiniani. Si ricorda il gran finale con l’Opera in Piazza, venerdì 23 luglio in piazza Farinata degli Uberti con “L’Elisir d’amore”, opera comica in due atti di Gaetano Donizetti.

EMPOLI JAZZ SUMMER FESTIVAL – Tornano anche gli eventi estivi di Empoli Jazz, nato ormai 12 anni fa. Il suo scopo principale è la divulgazione della musica di qualità dal vivo , in particolare la musica jazz. In questi 12 anni e più ha organizzato numerose rassegne, festivals, workshop, guide all’ascolto del jazz, seminari, clinics e masterclass. Il festival estivo di Empoli Jazz è forse l’appuntamento più atteso e affermato. Saranno 3 le date al Torrione di Santa Brigida. Empoli Jazz è socio di Europe Jazz Network (EJN), dell'ass. nazionale I-JAZZ e delle reti regionali Network Sonoro, Jazzintoscana.it e Music Pool.

Il Programma e come prenotare per ogni evento

in aggiornamento costante su AGENDA CULTURA https://portalecultura.empoli.gov.it/

Stasera Esco + Il Paese dei Raccontatori + Ouverture + Summer Jazz Festival

MARTEDÌ 29 GIUGNO, ORE 21.00

Giardino del Torrione di Santa Brigida

Concerto Centro Attività Musicali

Serata dedicata alla musica classica con pianisti, cantanti, violinisti del Cam ed ospiti musicisti del Liceo musicale Dante di Firenze.

Info e prenotazioni: Centro Attività Musicali Empoli http://www.camempoli.it/

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO, ORE 21.00

Giardino del Torrione di Santa Brigida

Concerto Centro Attività Musicali

Serata con sassofonisti, chitarristi e tante nuove voci “pop”

Info e prenotazioni: Centro Attività Musicali Empoli http://www.camempoli.it/ serata classica con pianisti, cantanti, violinisti del Cam ed ospiti musicisti del Liceo musicale Dante di Firenze.

VENERDÌ 2 LUGLIO, 21.15

Chiostro degli Agostiniani

Bohemian Fantasy

L’Orchestra da camera fiorentina, diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta, e il pianista Giuseppe Andaloro, vincitore nel 2005 del Premio pianistico “F. Busoni” eseguiranno alcune trascrizioni per orchestra e pianoforte dei brani più importanti dei Queen.

Biglietti posto unico: € 10.00 (in vendita presso Libreria Rinascita e Bonistalli Musica)

Info e prenotazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571/711122 csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org

MARTEDÌ 6 LUGLIO, 21.15

Chiostro degli Agostiniani

Q5 Tango – Omaggio a Piazzolla

Al bandoneòn Massimiliano Pitocco, al violino Alessandro Vavassori, alla chitarra Adrian Fioramonti, al pianoforte Michele Paperini e al contrabbasso Guglielmo Caioli.

Biglietti posto unico: € 10.00 (in vendita presso Libreria Rinascita e Bonistalli Musica)

Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571/711122 csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org

MARTEDÌ 6 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

Saverio Tommasi presenta “In fondo basta una parola”

Presentazione del libro edito da Feltrinelli

Ingresso libero su prenotazione (Eventbrite)

Info: Libreria Rinascita, tel. 0571 72746

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

DIAMINE!

Con Maria Cassi e Leonardo Brizzi; Nino Pellegrini al contrabbasso

Luci e suoni Diego Costanzo

Produzione: Compagnia Maria Cassi e Teatro del Sale Firenze

Nell’ambito della rassegna Empoli – Il Paese dei Raccontatori

Biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop)

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

VENERDÌ 9 LUGLIO, 21.15

Piazza Farinata degli Uberti

Note d’In/Canto Omaggio a Dante

La serata dedicata a Dante prevede un programma articolato: la lettura del Canto X dell’Inferno, seguita dalla prova finale del Primo Concorso internazionale di composizione “Ferruccio Busoni” con l’Orchestra regionale Toscana, diretta da Valerio Galli, e infine la messa in scena di “Gianni Schicchi”, opera comica in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano.

Biglietti a partire da € 10.00 (in vendita presso Libreria Rinascita e Bonistalli Musica)

Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571/711122 csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org

VENERDÌ 9 LUGLIO, 21.30



Pontorme, Giardino delle Mura

BAMBINI ALL’INFERNO – Storie divine dell’altro mondo

Di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei

Produzione: Giallo Mare Minimal Teatro

Uno spettacolo per ragazzi da 7 anni in su, in omaggio alla figura di Dante e alla sua opera in occasione delle Celebrazioni Dantesche del 2021

Biglietto: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

LUNEDÌ 12 LUGLIO, 18.00

Parco di Serravalle

LETTURE ANIMATE – IL PICCOLO PESCATORE E LO SCHELETRO

Con Rossella Parrucci

Produzione Giallo Mare Minimal Teatro

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso Gratuito

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

LUNEDÌ 12 LUGLIO, 21.00

Parco Mariambini

GIOCHI TEATRALI E CAPPUCCETTO RED

Produzione Matuta Teatro

Alle ore 21.00 si inizia con i ‘Giochi Teatrali’ e si prosegue alle 21.30 con lo spettacolo teatrale per ragazzi e famiglie

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

LUNEDÌ 12 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

MUSICA NUDA IN CONCERTO

Con Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso)

Produzione: Bubba Music

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso Gratuito (evento promosso dal CESVOT)

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

MARTEDÌ 13 LUGLIO, 18.00

Parco di Serravalle

UN CUORE A PEDALI

Di e con Ippolito Chiarello

Produzione Nasca Teatri di Terra

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso Gratuito

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

MARTEDÌ 13 LUGLIO, 21.00

Parco Mariambini

GIOCHI TEATRALI E TRAME SU MISURA

Di Renzo Boldrini, con Renzo Boldrini e Daria Palotti

Produzione Giallo Mare Minimal Teatro

Alle ore 21.00 si inizia con i ‘Giochi Teatrali’ e si prosegue alle 21.30 con lo spettacolo teatrale per ragazzi e famiglie basato su riscritture di Renzo Boldrini di alcune fiabe e storie. Per l’occasione saranno rappresentante Cappuccetto Bang Bang e C’era una volta.. Piena di stelle, due storie legate dallo stesso filo tematico, il rapporto tra nonni e nipoti

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

MARTEDÌ 13 LUGLIO, 21.30

Centro storico

UN CUORE A PEDALI

Di e con Ippolito Chiarello

Produzione Nasca Teatri di Terra

Spettacolo itinerante nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso Gratuito

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

MARTEDÌ 13 LUGLIO, 21.30

Frazione – da definire

BAMBINI ALL’INFERNO – Storie divine dell’altro mondo

Di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei

Produzione: Giallo Mare Minimal Teatro

Uno spettacolo per ragazzi da 7 anni in su, in omaggio alla figura di Dante e alla sua opera in occasione delle Celebrazioni Dantesche del 2021

Biglietto: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO, 18.00

Parco di Serravalle

UN CUORE A PEDALI

Di e con Ippolito Chiarello

Produzione Nasca Teatri di Terra

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso Gratuito

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO, 21.00

Parco Mariambini

GIOCHI TEATRALI – BOCCASCENA – UN CUORE A PEDALI

Alle ore 21.00 si inizia con i ‘Giochi Teatrali’ e si prosegue alle 21.30 con Boccascena, teleracconto per ragazzi ideato da Renzo Boldrini e Vania Pucci. Alle 22.00 andrà in scena Un Cuore a pedali, di e con Ippolito Chiarello. Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

Le Veglie del Neri

Di Renato Fucini

Con Massimo Grigò

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop)

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

GIOVEDÌ 15 LUGLIO, 18.00

Parco di Serravalle

LETTURE ANIMATE – IL PICCOLO PESCATORE E LO SCHELETRO

Con Rossella Parrucci

Produzione Giallo Mare Minimal Teatro

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso Gratuito

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

GIOVEDÌ 15 LUGLIO, 21.00

Parco Mariambini

GIOCHI TEATRALI e LA GRANDE SFIDA DEL RICCIO E LA LEPRE

Di e con Enzo Cozzolino

Produzione Teatro Glug

Alle ore 21.00 si inizia con i ‘Giochi Teatrali’ e si prosegue alle 21.30 con lo spettacolo teatrale per ragazzi e famiglie. Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

GIOVEDÌ 15 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

Barzellette

Con Ascanio Celestini e musiche dal vivo di Gianluca Casadei

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop)

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

GIOVEDÌ 15 LUGLIO, 21.30

Santa Maria – Casa del Popolo

BAMBINI ALL’INFERNO – Storie divine dell’altro mondo

Di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei

Produzione: Giallo Mare Minimal Teatro

Uno spettacolo per ragazzi da 7 anni in su, in omaggio alla figura di Dante e alla sua opera in occasione delle Celebrazioni Dantesche del 2021

Biglietto: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

VENERDÌ 16 LUGLIO, 21.00

Parco Mariambini

GIOCHI TEATRALI e GIOCANDO CON LE STORIE SULLE ORME DI RODARI

Di Vania Pucci, con Alice Bachi

Produzione Giallo Mare Minimal Teatro

Alle ore 21.00 si inizia con i ‘Giochi Teatrali’ e si prosegue alle 21.30 con lo spettacolo teatrale per ragazzi e famiglie.

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Ingresso: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

VENERDÌ 16 LUGLIO, 21.15

Chiostro degli Agostiniani

Omaggio a Stravinskij

L’orchestra il Contrappunto, diretta da Damiano Tognetti, porta in scena “Histoire du soldat”, opera da camera del compositore russo del quale ricorrono i 50 anni dalla morte.

Biglietti posto unico: € 10.00 (in vendita presso Libreria Rinascita e Bonistalli Musica)

Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571/711122 csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org

DOMENICA 18 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

MARK LETTIERI quartet

Nell’ambito della rassegna EMPOLI JAZZ SUMMER 2021 XII Edizione

Ingresso € 12,00 +diritti di prenotazione

Prevendita su https://oooh.events

Info: https://www.facebook.com/empoli.jazz/

LUNEDÌ 19 LUGLIO, 21.30

Frazione – da definire

BAMBINI ALL’INFERNO – Storie divine dell’altro mondo

Di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei

Produzione: Giallo Mare Minimal Teatro

Uno spettacolo per ragazzi da 7 anni in su, in omaggio alla figura di Dante e alla sua opera in occasione delle Celebrazioni Dantesche del 2021

Biglietto: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

MARTEDÌ 20 LUGLIO, 21.15

Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea

Oblivion dimenticare Piazzolla

Luigi Attademo alla chitarra

Biglietti posto unico: € 10.00 (in vendita presso Libreria Rinascita e Bonistalli Musica)

Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571/711122 csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org

MARTEDÌ 20 LUGLIO, 21.30

Pagnana, Giardini di Piazza Arno

BAMBINI ALL’INFERNO – Storie divine dell’altro mondo

Di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei

Produzione: Giallo Mare Minimal Teatro

Uno spettacolo per ragazzi da 7 anni in su, in omaggio alla figura di Dante e alla sua opera in occasione delle Celebrazioni Dantesche del 2021

Biglietto: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

Michele Cecchini presenta “E questo è niente”

Presentazione del libro edito da Bollati Boringhieri

Ingresso libero su prenotazione (Eventbrite)

Info: Libreria Rinascita, tel. 0571 72746

GIOVEDÌ 22 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

David Parri presenta “La non protagonista”

Presentazione del libro edito da Effigi

Ingresso libero su prenotazione (Eventbrite)

Info: Libreria Rinascita, tel. 0571 72746

VENERDÌ 23 LUGLIO, 21.15

Piazza Farinata degli Uberti

Opera in piazza

Torna l’opera in piazza con L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti.

In scena, accompagnati dall'Orchestra sinfonica Città di Grosseto, diretta dal maestro Roberto Gianola, e dalla Corale Santa Cecilia di Empoli, andranno Maria Rita Combattelli (soprano) e Matteo Mezzaro (tenore) nel ruolo dei protagonisti Adina e Nemorino, Paolo Pecchioli (baritono) nei panni di Dulcamara, Pedro Carrillo (baritono) sarà Belcore e l'empolese Maila Fulignati (soprano) nel ruolo di Giannetta.

Biglietti a partire da € 10.00 (in vendita presso Libreria Rinascita e Bonistalli Musica)

Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571/711122 csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org

DOMENICA 25 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

FABRIZIO BOSSO quartet: WE4

Nell’ambito della rassegna EMPOLI JAZZ SUMMER 2021 XII Edizione

Ingresso € 18,00 +diritti di prenotazione

Prevendita su https://oooh.events

Info: https://www.facebook.com/empoli.jazz/

LUNEDÌ 26 LUGLIO, 21.30

FRAZIONE – da definire

Le Veglie del Neri

Di Renato Fucini

Con Massimo Grigò

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop)

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

GIOVEDÌ 29 LUGLIO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

LA DONNA MIA, LA DONNA SUA – Le donne di Dante

Di Maria Teresa Delogu

Con Sharon Iozzi

Produzione: Giallo Mare Minimal Teatro

Nell’ambito della rassegna Empoli – il Paese dei Raccontatori

Biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop)

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

GIOVEDÌ 29 LUGLIO, 21.30

Sant’Andrea, Casa del Popolo

BAMBINI ALL’INFERNO – Storie divine dell’altro mondo

Di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei

Produzione: Giallo Mare Minimal Teatro

Uno spettacolo per ragazzi da 7 anni in su, in omaggio alla figura di Dante e alla sua opera in occasione delle Celebrazioni Dantesche del 2021

Biglietto: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

VENERDÌ 30 LUGLIO, 21.30

FRAZIONE – da definire

BAMBINI ALL’INFERNO – Storie divine dell’altro mondo

Di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei

Produzione: Giallo Mare Minimal Teatro

Uno spettacolo per ragazzi da 7 anni in su, in omaggio alla figura di Dante e alla sua opera in occasione delle Celebrazioni Dantesche del 2021

Biglietto: € 1.00

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, tel 0571 81629 – www.giallomare.it

LUNEDÌ 2 AGOSTO, 21.30

Giardino del Torrione di Santa Brigida

MEDITERRANEO: le origini di un mito di Mario Tozzi ed Enzo Favata

Nell’ambito della rassegna EMPOLI JAZZ SUMMER 2021 XII Edizione

Ingresso € 18,00 +diritti di prenotazione

Prevendita su https://oooh.events

Info: https://www.facebook.com/empoli.jazz/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa