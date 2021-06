Confartigianato Imprese Toscana, la prima donna segretaria è l'empolese Laura Simoncini

Per la prima volta in Confartigianato Imprese Toscana una donna assume l'incarico della segreteria generale. È Laura Simoncini, empolese, la nuova segretaria regionale della Federazione.

La nomina è stata ufficializzata ieri da Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Toscana. Simoncini succede al dimissionario Marco Pieragnoli.

Nata a Empoli ma residente da tanti anni a Prato, l'imprenditoria è come una tradizione per Simoncini, poiché proviene da una famiglia di imprenditori artigiani della metalmeccanica. Dopo la laura in Economia e Commercio dal 1994 ha maturato esperienza all'interno di Confartigianato Imprese Toscana dove ha rivestito molti incarichi nel tempo. Simoncini si è occupata di settori come il credito, la promozione-export, l'artigianato artistico, il movimento Confartigianato donne imprese e altri fino ad assumere l'incarico di coordinatore della segreteria regionale. L'incarico prosegue in contemporanea alla direzione generale dell'agenzia formativa Cedit.