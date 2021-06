Consiglio comunale di Vinci in presenza alla Biblioteca Leonardiana

Il sindaco Giuseppe Torchia ha convocato il Consiglio comunale di Vinci per martedì 29 giugno alle ore 21.15. La novità da oltre un anno a questa parte è che finalmente l'Assise cittadina si svolgerà in presenza, nel suo consueto luogo, ovvero all'interno della Biblioteca Leonardiana. Come sempre, sarà trasmessa anche in diretta streaming accedendo tramite la pagina dedicata sul sito del Comune di Vinci. L'ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del sindaco;

2. Trasporto pubblico locale a domanda debole - Progetto anno 2021 - Approvazione;

3. Approvazione Convenzione tra l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci per la gestione associata delle funzioni di informazione e accoglienza turistica a carattere sovracomunale;

4. Progetto servizio navetta Vinci-Anchiano-Vinci e Vinci-Empoli stazione-Vinci dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Approvazione;

5. Presa d'atto del Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;

6. Rendiconto della gestione anno 2020 approvato con delibera c.c. n. 38 del 26.05.2021 - Rettifica allegati;

7. Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari) - Modifiche;

8. Tassa sui rifiuti (Tari) - approvazione tariffe 2021;

9. 5° variante al Piano strutturale e 9° al Regolamento urbanistico, ai sensi degli artt. 25, 30 e 231 della L.R. 65/2014 e s.m.i., proposta da Sammontana Spa per un immobile posto in via prov.le di Mercatale - Riadozione;

10. Riqualificazione Sp 13 - Montalbano - mediante la realizzazione di un percorso protetto per l'utenza debole - 2° lotto - variante al Regolamento urbanistico mediante approvazione progetto definitivo di cui all'art. 34 della l.r.t. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa