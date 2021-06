Dimesso dal Meyer il piccolo Nicola, ha riposato con la mamma

Il piccolo Nicola è stato dimesso dall'ospedale pediatrico Meyer, dove ha trascorso una notte tranquilla in uno dei letti dedicati all’osservazione breve all’interno del pronto soccorso dell’ospedale.

Il bimbo di 21 mesi ha risposato dopo due giorni all'aperto, tra le colline di Palazzuolo sul Senio dopo che si era allontanato in piena notte dalla casa della famiglia di apicoltori nella località Campanara. Per il piccolo, dopo il fortunoso ritrovamento, è stato tempo di rimettersi in sesto con pasti completi e tanto riposo.

Ha riposato insieme alla mamma. Questa mattina, trascorse le 24 ore necessarie per l’osservazione, le sue condizioni sono apparse buone ed è stato quindi dimesso alle ore 10 circa.