Empoli-Siena, De Mossi: "Accelerare i tempi e creare scambi"

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha partecipato questa mattina in videoconferenza alla seduta dell’Adunanza Sezioni Riunite Consup. All’ordine del giorno il progetto “Potenziamento Empoli-Siena” e Intervento Elettrificazione Empoli-Siena.

“Ho fatto presente che era stato previsto un piano di spesa con investimenti per circa 26 milioni fino a tutto il 2021 – ha detto il sindaco De Mossi – Ho colto questa occasione per avere maggiori informazioni su questo piano di spesa”.

Altro tema affrontato è stato quello relativo all’elettrificazione della tratta ferroviaria Empoli-Siena.

“Mi batto con forza su questo argomento perché è molto importante per Siena ed il suo territorio – ha detto il sindaco – L’ elettrificazione permetterebbe di risparmiare molto tempo, accorciando le distanze e migliorando dunque i tempi di percorrenza. Nel corso della seduta ho fatto inoltre presente che, avendo la linea ferroviaria in questione un solo binario, sarebbe necessario quantomeno costruire dei punti di scambio a due binari in modo da poter avere incroci tra i treni che vanno verso Empoli e che provengono da Empoli per evitare le attese che spesso invece si verificano”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa