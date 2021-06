Fondi Centri Estivi, Toccafondi (IV): "Quasi 9 milioni per i comuni toscani"

“Le tabelle di riparto approvate dal Governo mettono nero su bianco l’arrivo di quasi 9 milioni di euro ai comuni toscani per i centri estivi. Sono risorse preziosissime sia per i ragazzi che per le loro famiglie, adesso i comuni li utilizzino per abbassare le tariffe”, così Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva.

“È confermato: dal governo arriveranno 8 milioni e 856 mila euro ai comuni toscani per organizzare i centri estivi, in collaborazione con strutture pubbliche e private, oratori e associazioni. Un aiuto per i giovani, per poter recuperare le interazioni con i propri coetanei e per poter lasciare alle spalle un altro anno di lockdown e di chiusure, e un sollievo economico per i genitori” ha continuato il deputato.

“I comuni aderenti riceveranno finanziamenti in proporzione alla popolazione residente minorenne. Ad esempio, Firenze riceverà quasi 850 mila euro, Prato 533 mila, Empoli 121 mila, Siena 122 mila. Voglio ancora una volta ringraziare la ministra Bonetti per aver contribuito a far rinnovare questa misura essenziale per i giovanissimi e per le loro famiglie” ha concluso Toccafondi.