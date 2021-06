Forseil, il nuovo inedito ai microfoni di Radio Lady per Liberi Tutti

Alcune settimane fa negli studi di Radio Lady 97.7 sono stati ospiti della trasmissione Liberi Tutti, condotta da Irene Rossi, i Forseil

I Forseil nascono nel maggio 2019 da un'idea di Bruno Ballerini (chitarra) e Flora Toccaceli (basso) che, dopo l'esperienza con gli Alter Ego, decidono di formare una nuova band reclutando Filippo Masi (voce) e Lorenzo Panerai (batteria).

La giovane band propone un sound che riassume sonorità diverse spaziando dal punk alla new wave e ciò che nasce è qualcosa di totalmente nuovo che unisce vecchie sonorità con le nuove tendenze, il tutto rigorosamente in lingua italiana. Dopo un iniziale periodo di performance live basate su cover, che li porta a suonare anche sul palco dell'Auditorium Flog, la band lancia il primo inedito: Felicia, uscito lo scorso 11 gennaio. Il pezzo ha decisamente raccolto il favore del pubblico e il 14 aprile è uscito il nuovo “Il fuoco non lo sento”.

"Il brano "Il fuoco non lo sento" parla della decadenza della morale umana, delle situazioni di degrado che noi stessi creiamo dentro di noi. Il nostro lato oscuro che brucia e corrompe l'anima come un fuoco, che però non riusciamo a percepire e fermare. Solo quando ci fingiamo ignari della realtà, procedendo veloci e lasciando che il vento carezzi la nostra pelle possiamo avere l'impressione di star volando, come un aquilone, legati da un sottile filo che ci sorregge. Ma se questo dovesse staccarsi, ci si aprirebbero gli occhi sul profondo baratro che si trova sotto i nostri piedi. Ricerchiamo il senso delle cose nelle ceneri che ci restano e consumiamo quel che ormai non ha più valore." Un’occasione per riflettere sulla precarietà della vita e un invito a vivere pienamente ogni istante, perché ogni singolo attimo diventi un tempo di vita consapevole, anche quelli vissuti in bilico sull’infinito che verrà.