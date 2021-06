Colpo in un appartamento del centro di Firenze, in via Pellicceria. La proprietaria, una cittadina svizzera di 30 anni, è rientrata ieri pomeriggio a casa, verso le ore 18, e ha trovato la porta di ingresso forzata con un'effrazione. Ha subito chiamato la polizia che sta svolgendo le indagini del caso. Ancora da quantificare l'entità del furto e l'elenco delle cose portate via.