Gianmaria Cocchi ospite alla Stanza di Vetro per parlare della Fondazione Don Fissi

Si parla di scuola nella puntata di questa sera de La Stanza di Vetro. Ospite della trasmissione in onda su Clivo Tv, canale 680, è Gianmaria Cocchi, dirigente scolastico della Fondazione don Renato Fissi che gestisce alcune scuole anche sul territorio. Cocchi è il dirigente scolastico dell’Istituto di Santa Teresa del Bambin Gesù di Montelupo Fiorentino.

Con il dirigente scolastico parliamo delle varie tipologie di scuola (paritaria, parificata, privata e pubblica). Ma soprattutto di com’è stato vissuto quest’anno particolare dai piccoli alunni della scuola montelupina.

Molti sono stati i progetti: uno, sulla Divina commedia, per celebrare i 700 anni dalla morte di Date Alighieri, è diventato anche un video che, al posto della recita-saggio che contraddistingue ogni fine di anno scolastico, sarà donato a tutte le famiglie degli scolari.

Ma non solo: il lockdown che, secondo Gianmaria Cocchi è riuscito ancor di più a rinsaldare il rapporto tra la scuola e le famiglie, ha costretto i ragazzi a rinunciare ai viaggi di istruzioni e alle gite che, per l’occasione sono state fatte in maniera virtuale ed hanno permesso ai ragazzi di conoscere, attraverso alcuni sub, anche i fondali marini, standosene però seduti sui loro banchi, nelle aule montelupine.

La presenza di Cocchi alla Stanza di vetro sarà anche l’occasione per mettere a fuoco la figura di don Renato Fissi (parroco al quale è intitolata la fondazione che, da pochi anni ha preso in gestione la scuola, al posto delle suore che per decenni l’avevano gestita), prete che prima a Castelfiorentino e poi a Fibbiana, ha lasciato il segno del suo rapporto soprattutto con le giovanissime generazioni.