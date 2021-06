Giulia Pratelli e il nuovo singolo Luglio ospite a Radio Lady

La cantautrice pisana Giulia Pratelli è tornata ai microfoni di #LiberiTuttiLive per presentarci il singolo che annuncia l’uscita di un prossimo album, ma anche di altre collaborazioni e attività interessanti, come le prossime date dello spettacolo “Come è profondo il mare”, omaggio a Luicio Dalla o la collaborazione con “Musica di seta mag” dedicato alla musica d’autrice con relativo disco tutto al femminile per raccogliere fondi per le donne malate di cancro.

Luglio è una canzone che fotografa un momento: ha i colori e le sensazioni dell’estate ma potrebbe accadere in qualsiasi mese dell’anno.

È il tempo sospeso del viaggio, in cui si possono rimandare gli impegni e in cui le cose accadono prima di averle davvero pensate.

È il bisogno di rallentare, di respirare a fondo e di ascoltarsi “evolvere poi sciogliere poi scegliere e poi”, soprattutto, “restituire tutto”.

Spiega Giulia Pratelli a proposito del brano: «Ho scritto Luglio mentre provavo il giro di accordi di un altro brano. Avevo scritto da tempo alcune frasi a cui non riuscivo a dare una forma definita ma, improvvisamente (come tutte le cose che si mettono a posto da sole) hanno trovato una casa in questa canzone che parla di inciampi, respiri, sorprese, fiducia e amore».

Il videoclip ufficiale del brano è un'animazione, realizzata in toto da Apt22 Collective. Il video di Luglio è un piccolo film, un'animazione che racconta un viaggio tra il quotidiano e l'immaginario. Attraverso il susseguirsi di immagini che si fondono una nell'altra, si dà vita ad una piccola storia che inizia in volo per portarci tra le mura di casa e poi uscire ancora, verso un orizzonte nuovo e sognante.