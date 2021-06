Il presidente Coni Toscana Cardullo ricevuto da papa Francesco

Splendida soddisfazione per Simone Cardullo, empolese di adozione e da qualche mese presidente regionale del Coni. Il dirigente sportivo è stato infatti ricevuto in udienza privata da papa Francesco, vivendo così una splendida emozione visto che ha avuto anche la possibilità di scambiare qualche parola con lui. Cardullo, ormai da anni dirigente di alto livello dello sport, ha lasciato la presidenza della federazione toscana di basket per andare ad occuparsi dello sport a 360 gradi al vertice del Coni, un incarico che ora ha avuto anche la benedizione più bella, quella del Papa