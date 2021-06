Il rapper pisano Matthew Quiet a #LiberiTuttiLive

Matteo Tranquillo, in arte Matthew Quiet, nato a Pisa il 15/07/1998, parla del suo percorso musicale:

“Mi sono avvicinato alla musica in età adolescenziale scrivendo testi, ma la mia vera passione ha preso forma un po’ per gioco, un po’ per mettermi in competizione con me stesso. Ho sempre sentito scorrere nel sangue il ritmo della musica e con questo singolo cerco esternare la mia passione per portare avanti un percorso artistico musicale.

Questo progetto è dettato dalla voglia di spiegare e far comprendere che il “crescere in strada” non è necessariamente un qualcosa di negativo, ma è anzi soggettivo e non è visto da tutti allo stesso modo. Personalmente ho visto la “strada” in maniera diversa da come viene spesso descritta, e questa è la mia versione che ho deciso di raccontare attraverso questo inedito. Lo riporto infatti nel titolo: La strada del campione”.