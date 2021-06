Incidenti Fi-Pi-Li, fino a 7 km di coda tra Montelupo ed Empoli. Disagi in A11

Due incidenti in corso lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, direzione mare, fra Montelupo Fiorentino e Empoli Centro. Dalle 10 si segnalano rallentamenti e code fino a Montelupo, in aumento. Per l'incidente al km 27 si sono formati 7 km di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione mare. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli.

Non solo sulla Fi-Pi-Li si sono registrati incidenti e disagi. Sulla autostrada A11 in direzione Pisa si sono formati nelle scorse ore 6 km di coda tra Montecatini e Altopascio per un incidente avvenuto al km 47.6 che ha coinvolto una vettura ed un mezzo pesante. Come conseguenza si sono formate code in uscita a Montecatini.