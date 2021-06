Io aiuto il Meyer, trofero di Padel a Forte dei Marmi con Pioli, Maccarone e altre star

Un appuntamento imperdibile, la prima edizione del TROFEO PADEL ‘IO AIUTO IL MEYER’, organizzato da Win Effect Firenze e coadiuvato da Niccolo’ Salvatore del Padel Club Peretola, sarà ospitato dal Tennis Raffaelli Country Club (Via dell’Acqua, 76) di Forte dei Marmi (LU), splendida e rinomata località balneare che farà da sfondo all’esclusivo evento benefico che si terrà i giorni 3 - 4 luglio 2021, a partire dalle ore 09.00 fino a tarda serata.

Il Torneo si svilupperà in due giornate e vedrà scontrarsi giocatori appassionati contro Celebrities: ad oggi hanno dato la loro manifestazione di interesse personaggi del calibro di Stefano Pioli, Andrea Barzagli, Paolo Maldini con il figlio Daniele, Cristian Zaccardo, Dario Marcolin, Massimo Maccarone, Giampaolo Pazzini, Emiliano Bigica, Daniele Amerini e molti altri protagonisti sia dell’ambiente sportivo che dello spettacolo, come il Talent Scout Carlo Cancellieri, Lorella Boccia, Niccolò Presta, la famosa fashion blogger Chiara Carcano e due grandi bomber che saranno rivelati all’ultimo come sorpresa.

La coppia vincitrice del torneo si aggiudicherà una settimana per due persone (ciascuno) a Sharm El-Sheikh al Domina Coral Bay messo in palio dal gruppo Domina Hotels, mentre la coppia vincitrice tra le Celebrities vincerà un soggiorno per due notti in una struttura 5 stelle lusso a scelta tra queste https://www.nerolifestyle.com/it/nero-hotels messe in palio da Nero Life Style e Blastness.

Dato il delicato momento storico che le Associazioni benefiche, come tantissime aziende, hanno sofferto in maniera particolare in quanto prive di manifestazioni, contributi aziendali e donazioni, Win Effect Firenze e Tennis Raffaelli Country Club hanno deciso, con questa iniziativa, di raccogliere proventi per aiutare la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

A sostenere l’iniziativa anche il Comune di Forte dei Marmi e aziende coinvolte nella nobile causa tra cui Everlast, Sun Car, Tonin Casa, Nero Life Style, MOW – Men on Wheels, BePositive, Domina, Truffle Italia, Crédit Agricole.

A conclusione dei due giorni di manifestazione si terrà una Cena di Gala presso il Maitò Beach (Viale Achille Franceschi, 27 – Forte dei Marmi), aperta a tutti, in occasione della quale ci sarà un’asta benefica con la presenza non solo dei Vip partecipanti al torneo ma anche di altre Celebrities del mondo dello spettacolo, Tv e moda.