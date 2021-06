L'ultimo bel gesto di Tosi: ha donato le cornee

Da sempre Pierluigi Tosi aveva sostenuto tutte le iniziative riguardanti la rete regionale donazione e trapianto, ed aveva contribuito in modo determinante a migliorare l’organizzazione dei centri trapianto di Siena e Careggi e le attivitá di Procurement nell’Azienda Sanitaria di Firenze.

Il manager è scomparso ieri mattina (23 giugno), a 71 anni, ed è in lutto tutta la sanità regionale.

“È stato un’ottima guida ed un professionista che ci ha insegnato a guardare i pazienti ed i loro familiari, anche nei momenti in cui questi pazienti diventavano dei donatori, -ci racconta Alessandro Pacini coordinatore aziendale donazioni e trapianti della Ausl toscana centro- . In vita aveva dichiarato la propria volontá ad essere donatore di organi e tessuti e quando ieri se ne è andato, in accordo anche con i familiari, abbiamo potuto procedere al prelievo delle cornee, che sono state inviate alla Banca delle cornee di Lucca a disposizione per essere trapiantate”

Fonte: Ufficio Stampa