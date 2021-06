Addio alla mascherina all'aperto, sei d'accordo? Il sondaggio di gonews.it

Dal 21 giugno quasi tutta Italia è zona bianca, dal 28 invece altre grandissime novità che indicano un pedissequo ritorno alla normalità. Non ci sarà più l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Non è un vero e proprio addio alla mascherina, nemmeno un liberi tutti: rimangono comunque alcune regole da rispettare per evitare il diffondersi del Coronavirus. Lo ha deciso il Cts e lo ha ribadito il ministro della salute Roberto Speranza. ovviamente l'obbligo rimarrà nelle regioni zona gialla, rancione o rossa. La Toscana è in zona bianca e quindi si prepara a salutare la mascherina all'aperto.

Andiamo a vedere però le limitazioni.

Resta obbligatorio indossarla in contesti dove si possono creare assembramenti, come mercati, fiere o code. Necessario mantenere comunque il distanziamento da persone non conviventi.

Se in un locale ci si trova al chiuso, si deve indossare la mascherina quando ci si alza per pagare o uscire o andare alla toilette. Il personale deve indossarla, anche all'aperto, durante il turno di lavoro.

Anche in zona bianca e all'aperto va usata la mascherina se ci si trova in coda o in caso di assembramento. Rimane l'obbligo per le fiere, i mercati e i mercatini; va indossata anche sui mezzi pubblici, al check-in aeroportuale, negli uffici, negli ambienti sanitari e all'interno di negozi e centri commerciali. È consigliato e necessario avere sempre con sé una mascherina per poterla indossare quando necessario, quindi portatela sempre con voi in tasca o in borsa.

Il Cts inoltre ha reso noto che è "raccomandato fortemente" l'uso della mascherina nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto per proteggerli. Non sono previste deroghe per le persone vaccinate, anche se la questione è ancora in fase di studio.

Sul tema delle mascherine all'aperto non più obbligatorie abbiamo basato il sondaggio di questa settimana su gonews.it. Potete votare nella colonna di destra fino alle 13 di giovedì 1 luglio, poi tireremo le somme.