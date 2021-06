Moby Prince, Lega: "Soddisfatti per l'avvio della Commissione d'inchiesta"

"Il Gruppo "Lega per Salvini Premier" presso la commissione di inchiesta Moby Prince, composto dagli On.li Giuseppina Castiello che ne sarà capogruppo, Donatella Legnaioli, Guido De Martini e Manfredi Potenti, esprime la propria soddisfazione per l'avvenuto avvio dei lavori che ieri, in prima convocazione, ha visto eleggere nell'ufficio di presidenza un proprio membro quale Vice-presidente, nella persona dell'On. Manfredi Potenti. Da troppo tempo si attende che sia fatta piena luce sulle cause della più grave tragedia marittima della storia repubblicana ed anche la più pesante su un luogo di lavoro. La provenienza territoriale dei componenti del gruppo Lega ha inteso rispettare la rappresentatività delle aree italiane maggiormente coinvolte dalla dolorosa vicenda. L'on. De Martini per la Sardegna, l'On. Castiello per la Campania e gli on.li Legnaioli e Potenti per la Toscana. Molti dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio erano infatti originari delle prime due realtà regionali. La Lega non si risparmierà nel pretendere la massima chiarezza e la migliore puntualità nelle risposte che i tanti parenti delle vittime e le comunità di provenienza delle stesse attendono con dolore da oramai trenta anni". Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega-Salvini Premier membri della neocostituita Commissione d'inchiesta sulla tragedia del Moby Prince.

Fonte: Gruppo Lega