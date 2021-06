Montecatini Open 2021, torna il tennis alla Torretta

Dopo un anno di stop forzato a causa dell’emergenza legata al covid-19, torna il grande tennis alla Torretta con il 6° Montecatini Open, torneo maschile e femminile dotato di 3.000 euro di montepremi (suddiviso in 2.000 euro per gli uomini e 1.000 euro per le donne) che si svolgerà nel bellissimo impianto termale del Circolo Tennis Montecatini dal 24 giugno al 4 luglio.

142 gli iscritti in totale per undici giorni consecutivi di tennis di altissimo livello. Nel maschile si rinnova la sfida tra i due 2.1 presenti Walter Trusendi e Federico Maccari: il massese, ex numero 299 al mondo, e l’amiatino, ormai trapiantato in pianta stabile in Piemonte per motivi di lavoro, appena due settimane fa hanno dato vita ad una bella finale nell’Open del Tc Italia di Forte dei Marmi (in quell’occasione vinse Trusendi) e sperano di concedere il bis alla Torretta. Il terzo incomodo è il 2.1 perugino Stefano Baldoni, ma il vero uomo da battere sarà il 2.2 livornese Davide Galoppini: impegnato a tempo pieno nel circuito internazionale, il figlio d’arte dell’ex coach di Filippo Volandri è tra i partenti quello con il ranking mondiale migliore (numero 633 al mondo). Completano un’entry list eccellente ben sei 2.3, tra cui i pistoiesi Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni, il fiorentino Augusto Virgili e il pratese Samuele Pieri, una delle giovani promesse più interessanti del panorama tennistico toscano.

Nel femminile la principale favorita sarà la 2.3 Maria Vittoria Viviani, lodigiana che da alcuni anni vive in Toscana e fa la spola tra tornei internazionali e open, reduce da una stagione fino a questo momento un po’ altalenante. La Viviani, appena pochi anni fa, si era issata fino alla posizione numero 79 delle classifiche internazionali under 18 e vanta una presenza agli Australian Open giovanili. Insieme ad essa si contenderanno un posto in finale la 2.3 Cristina Pescucci e le 2.4 Emma Martellenghi, Elena Bocchi e Beatrice Stagno.

In ottemperanza alle attuali norme in vigore, l’ingresso del pubblico sui campi del Ct Montecatini sarà libero, nel rispetto delle restrizioni legate all’utilizzo della mascherina e del rispetto delle distanze interpersonali. Ogni sera il circolo tennis metterà a disposizione del pubblico un servizio ristorante.

Fonte: Ufficio stampa